歐盟多國領袖重申不會重啟脫歐談判

歐盟領袖結束兩天峰會,多國領袖表示不會再啟動脫歐談判,英國首相文翠珊則指未來仍然要繼續爭取更多承諾,釋除國會的疑慮,令方案獲得通過。

歐洲理事會主席圖斯克及歐盟委員會主席容克等召開記者會,指歐盟非常尊重文翠珊,甚至可能比某些英國國會議員更尊重她,亦理解她的工作不容易,但歐盟不會重啟脫歐協議談判。

容克在會上被拍到與文翠珊交談,二人神情嚴肅,他澄清自己當時對文翠珊表示她要求的進一步保證內容空泛,言論並非針對她,而是指全英國的討論很空泛。

他表示自己一直有留意英國下議院的脫歐辯論,但看不出國會下一步將怎樣走。

文翠珊指雖然各方不贊成重啟談判,但仍然有工作要做,未來數天要繼續討論如何爭取更多承諾,釋除國會議員的疑慮,令方案在國會獲得通過。

愛爾蘭總理瓦拉德卡表示,歐盟28個成員國包括英國已經簽署脫歐協議的法律文件,不可能現在作出任何違背文件內容,或令文件內容失效的承諾或詮釋。

他又表示,對於歐盟認為有需要為北愛邊界問題設立後備方案感到滿意,愛爾蘭會在確立脫歐協議後立即著手與英國商討貿易協議。

