【KTSF】

舊金山警方拘捕了一個55歲男人,他涉嫌上星期日在華埠Stockton街,向中央地鐵建築地盤投擲燃燒物體引發火警。

消防員及時將火救熄,沒有造成嚴重損毀。

警方週四拘捕了疑犯,他面對縱火以及非法藏有易燃物品的罪名。

警方表示,不知道疑犯放火的動機。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載