【i-CABLE】

中美經貿糾紛有紓緩跡象,中國宣布元旦起,暫停向美國汽車及零部件加徵關稅3個月。中方又期望雙方朝著取消所有加徵關稅的方向加緊磋商,積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序。

中國國務院關稅稅則委員會公布,明年1月1日起至3月31日,暫停向原產於美國的汽車及零部件加徵關稅,包括暫停加徵過百種車輛的25%關稅和60多種零件的5%關稅。

聲明指,措施是落實中國國家主席習近平及美國總統特朗普在二十國集團峰會,就中美經貿問題達成的重要共識,亦可以擴大進口滿足需求。期望雙方按照兩國元首共識,以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提,朝著取消所有加徵關稅的方向加緊磋商,積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序。

中國早前已採購過百萬噸美國大豆,特朗普接受霍士新聞頻道專訪時指,這是因為面對美國加徵關稅的威脅。

另外彭博報道,美方亦因應中美達成的共識,原定1月1日將2,000億美元中國進口貨品關稅由10%加至25%,將會延至明年3月1日。