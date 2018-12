中國駐加拿大大使指孟晚舟被拘乃政治行動

【i-CABLE】

中國駐加拿大大使盧沙野批評,華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被扣留的事件,是有預謀的政治行動,亦是美國對中國高科技企業的政治追殺。

月初在加拿大轉機時被扣留的孟晚舟,目前獲批准保釋,等待美國是否作出引渡申請。中國駐加拿大大使盧沙野在加拿大《環球郵報》發表署名文章,指今次並非簡單的司法案件,而是有預謀的政治行動,亦是美國動用國家權力,對中國高科技企業的政治追殺。

盧沙野批評”五眼聯盟國家”用陳腐的冷戰思維看待中國,擔心中國發展太快,在科技上超越西方國家,才用國家安全的幌子打壓中國企業,阻礙中國發展。

而加拿大在孟晚舟無涉及當地法律指控的情況下拘押她,並非司法獨立,而是司法不公,又說指責中國拘押部份人士,作為報復的人,應該先反思加拿大的所作所為,形容以雙重標準謾罵中國的行為無恥和虛偽,批評加拿大的做法令中國人民心寒。

孟晚舟事件發生後,兩名加拿大公民康明凱及邁克爾斯帕沃爾,分別被中國扣留,指他們涉及危害國家安全活動。加拿大保守黨領袖希爾批評總理杜魯多的對華政策不當,他呼籲加拿大當局明確譴責中國的舉動。

