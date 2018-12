【KTSF】

食品公司Del Monte宣佈召回超過64,000罐玉米罐頭,因為當中的食物未經妥善加工處理。

需要回收的是調味玉米混合青椒紅椒罐頭,聯邦食品和藥物管理局(FDA)表示,這些食物未經過妥善的加工處理,可能受有害微生物或病菌污染,消費者食用後可能會染病。

受影響的產品已銷往全國25個州,包括加州,保質期在2021年8月、9月。

局方指目前暫未收到任何致病報告,建議買了這批產品的民眾去購買的商店退貨。

