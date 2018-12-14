全美多市接炸彈威脅驚魂 疑犯勒索比特幣（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

全國多個城市，包括灣區舊金山、聖荷西和奧克蘭市（屋崙）的警局，週四接獲一連串炸彈威脅電郵，向事主勒索比特幣，警方相信是一場惡作劇。

全國幾百間學校、商店、政府機構等，週四都收到炸彈威脅電郵，向他們勒索2萬元比特幣。

灣區城市都不例外，由北灣Santa Rosa至南灣聖荷市收到十幾封炸彈威脅電郵，舊金山收到最多，由早上10時起，接到超過20幾封炸彈威脅電郵。

其中一個據稱有炸彈的地點是California街夾Presidio大街的舊金山消防信貸聯會（SF Fire Credit Union），該地點附近一間猶太裔社區中心要疏散，該中心後來確認，炸彈威脅並非針對他們的中心。

警方出動了大批警員到每一個地點，搜索了幾個小時，都沒有發現可疑裝置。

全國15個州份有其他城市，週四早上報稱收到炸彈威脅，有關當局目前正追捕發放炸彈威脅電郵的不法之徒。

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