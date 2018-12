全美多市接炸彈威脅驚魂 疑犯勒索比特幣（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

全國多個城市,包括灣區舊金山、聖荷西和奧克蘭市(屋崙)的警局,週四接獲一連串炸彈威脅電郵,向事主勒索比特幣,警方相信是一場惡作劇。

全國幾百間學校、商店、政府機構等,週四都收到炸彈威脅電郵,向他們勒索2萬元比特幣。

灣區城市都不例外,由北灣Santa Rosa至南灣聖荷市收到十幾封炸彈威脅電郵,舊金山收到最多,由早上10時起,接到超過20幾封炸彈威脅電郵。

其中一個據稱有炸彈的地點是California街夾Presidio大街的舊金山消防信貸聯會(SF Fire Credit Union),該地點附近一間猶太裔社區中心要疏散,該中心後來確認,炸彈威脅並非針對他們的中心。

警方出動了大批警員到每一個地點,搜索了幾個小時,都沒有發現可疑裝置。

全國15個州份有其他城市,週四早上報稱收到炸彈威脅,有關當局目前正追捕發放炸彈威脅電郵的不法之徒。

