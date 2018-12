【KTSF】

東灣柏克萊市4街的蘋果商店,週四凌晨遭到賊人企圖駕駛U-Haul貨車撞入商店搶劫,但失敗而回。

警方表示,凌晨3時23分左右,至少有兩名男子企圖駕駛一輛租來的U-Haul貨車撞入該蘋果商店,雖然他們成功撞碎了玻璃門,但是因為玻璃門後面還有一道金屬門,貨車並沒有撞破這道金屬門,令賊人無法入內搶劫,於是棄車逃跑。

警方接報到場時,該U-Haul貨車還沒熄火。

今年到目前為止,柏克萊警方已經收到該蘋果商店8次報警,其中6次為普通盜竊,另外兩次包括今次,則是規模較大的爆竊和搶劫。

