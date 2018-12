兩股風暴週末相繼抵灣區 週五下午料降雨

【KTSF 黃恩光報導】

兩股風暴本週末相繼抵達灣區,預測星期日的雨勢最大,另外,受風暴天氣影響,灣區沿岸會大浪,部分地區對出的海面會出現幾十呎高的巨浪。

國家氣象局表示,週日和週一灣區海岸很有機會出現25呎到40呎巨浪,而中半島半月灣對出的海面,甚至會有超過50呎的巨浪。

最大浪的時份是週日晚上到週一早上,當局有可能會關閉海邊的公園、小徑、停車場和碼頭。

氣象局表示,週日看不出海面有大浪,可是波浪的能量很強,打到岸上時會突然成為大浪,所以大家帶小孩到海灘灣玩或遛狗時要特別小心。

到週一,浪會更大,大家不要站在海邊的石頭,也不應衝浪。

一股微弱的風暴,週五下午抵達灣區,預測週五多雲,下午開始下雨,雖然雨勢不大,可是會影響下班時分的交通。

另一股較強的風暴週日抵達,晚上雨勢最大,預測舊金山等城市會有1吋的雨量。

