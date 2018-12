聯邦執法部門高層指中國間諜成美國國安頭號威脅

【KTSF 張麗月報導】

多個執法部門的高層官員週三在國會參議院司法委員會作證時警告說,中國間諜已經成為對美國國家安全的頭號最大威脅。

來自聯邦調查局(FBI)、國土安全和司法部門的高層官員在參議院作證時說,中國正加大力度,經由美國的網路以及透過增加華人社區力量去盜取機密資料,危害國家安全。

FBI反情報部門助理處長Bill Priestap說,這些是現時國家面對最嚴重的威脅,他說國家需要更全面應對,而現時的工作做得不夠,因為這個關乎美國,甚至全世界的未來。

FBI高層官員也指出,”中國企業間諜”已經轉變為對美國國家和安全構成嚴重威脅,北京正充份利用美國的科技來發展自己的經濟。

司法部官員就說,在2011至2018年之間,司法部檢舉的國家間諜案中,超過九成牽涉中國,而中國間諜行動正不斷增加,手法就是盜竊美國公司的知識產權,複製美國的科技,然後將美國公司排擠出中國市場,而有朝一日侵佔全球市場。

特朗普政府準備在未來幾天列出前所未有大量證據,來力數中國的間諜和黑侵行動,如何盜竊美國公司的商業秘密。

