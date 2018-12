【i-CABLE】

土耳其一列火車週四失事出軌,至少4死,逾43人傷。

列車撞向一個火車站內的行人天橋,至少兩節車廂脫軌,被撞的天橋亦嚴重損毀。

事發於當地早上約6時半,這列高速列車由首都安卡拉前往中部科尼亞省期間,撞上一架軌道檢查車,多名乘客被困,大批消防員趕到現場救援,當局正調查出事原因。

