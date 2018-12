【KTSF】

加州公共事業委員會下個月將投票決定是否要徵收手機短訊附加費。

現在的人傳簡訊多過打電話,尤其是千喜世代及Z世代年輕人,也因此加州一項提供貧窮人士電話補助的經費(Public Purpose Program)減少了3分之1。

因此,加州公共事業委員會考慮徵收簡訊附加費,來幫助貧窮人士電話服務,目前還不清楚一條簡訊要付多少錢。

不過這個提議引起電信業者強烈反彈,他們認為簡訊就像是電子郵件,屬於資訊服務,不應該收附加費。

不過透過網路的通訊應用程式,像是WhatsApp、iMessage則不受影響。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載