法國斯特拉斯堡槍擊案,疑犯切卡特被警方擊斃。

疑犯倒臥在一棟建築物的門口,附近有警員用槍指向他。警方表示,警員在斯特拉斯堡中部一個倉庫發現疑犯切卡特,他先向警員開槍,雙方駁火,切卡特被擊斃。

29歲的切卡特是斯特拉斯堡居民,有20多項刑事記錄,法國情報機構將他列入監察名單。

斯特拉斯堡聖誕巿集附近週二的槍擊案,造成至少3人死亡,十多人受傷,當局一度出動逾700名警員及士兵追捕槍手。

