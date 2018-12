【KTSF】

一名被控為俄羅斯政府做特務的俄國女人,週五在法庭上承認串謀滲透有影響力的保守派組織,意圖影響美國對俄政策。

30歲的Maria Butina與聯邦檢控官達成協議,並同意與控方合作,她承認在美國讀大學期間,受一名莫斯科官員指使,非法充當外國代理人,目的是要結交有權力以及對美國政治有影響力的美國人,推廣俄國利益。

她曾經參加NRA全國槍會的會議,並安排俄國代表團來美國,參加全國祈禱早餐會。

Butina面對最高刑罰是入獄5年,不過聯邦判刑指引就建議最多是入獄6個月,而她就很有可能在服刑完畢後被遞解離開美國。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載