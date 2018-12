祈福黨騙徒在奧克蘭作案 有華裔婦女上當破財（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

繼舊金山一個多星期前連續發生兩宗祈福黨騙案之後,東灣奧克蘭(屋崙)上星期六又有祈福黨騙徒出現,一名華裔女事主上當,損失現金和首飾,警方表示,幾宗騙案有可能是同一幫騙徒所為。

案發地點是東18街夾12大街,距離Lake Merritt不遠。

警方表示,50到60歲的華裔女事主,在街上與第一個女騙徒交談,然後另外兩個女騙徒出現,加入對話,騙徒講廣東話,警方沒有公開對話的內容。

與其他許多祈福黨騙案一樣,女事主最後損失幾千元現金和珠寶首飾。

舊金山訪谷區上月29號發生祈福黨騙案,兩日之後在市內列治文區又發生另一宗騙案,這三宗騙案的受害人,都是上了年紀的華裔女性。

三宗騙案裡面,都有三個騙徒誘騙事主上當,奧克蘭警方已經聯繫舊金山警方,以及舊金山地檢處,調查三宗案件有沒有關聯。

警方呼籲大家要提高警惕,防範不法分子利用長者容易恐懼的心理騙取錢財。

警方相信有其他受害人因為種種原因而沒有報警,呼籲騙案事主向警方報案。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。