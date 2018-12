加拿大商人斯帕沃爾在中國被扣留審查

【i-CABLE】

再有加拿大公民在中國被扣留,中國外交部指加拿大商人邁克爾斯帕沃爾(Michael Spavor)涉嫌從事危害中國國家安全活動,在遼寧丹東被扣留。又指加拿大前外交官康明凱亦是涉及同樣問題被扣留,兩宗案正分別偵辦,亦已通報加拿大,加拿大方面暫時未有進一步回應。

第二名被中國扣留的加拿大公民邁克爾斯帕沃爾在丹東經營一間叫長白山文化交流的公司,從事與北韓文化交流工作,協助外國人前往北韓,中國外交部指他和加拿大前外交官康明凱涉嫌從事危害中國國家安全的活動,星期一分別被遼寧省丹東市國家安全局和北京市國家安全局依法採取強制措施,案件正調查中,亦已通報了加拿大。

斯帕沃爾原定星期一由大連飛往南韓首爾開會,進行顧問工作,逗留數天返回丹東,但是朋友指他沒有出現,星期一早上最後一次在社交網站回覆留言。

加拿大外交部亦指,曾接獲斯帕沃爾通知,自己被中國當局問話,之後便失去聯絡,加拿大當時已向中方提出事件。

斯帕沃爾懂流利韓語,是少數曾與北韓領袖金正恩會面的西方人,2014年也協助過前NBA球星洛文到訪北韓,並且擔任翻譯。

他早前接受路透社訪問時指,隨著針對北韓的制裁解除,他也安排潛在投資者與北韓官員會面,促進當地投資。

加拿大傳媒就報道斯帕沃爾也認識康明凱,至於兩人被捕的案件是否有關連,以及是否與北韓事務有關,中方表示沒其他資料可以提供。

對於扣查兩人是否與孟晚舟案有關,中方就強調是依法依規採取行動。又指沒有聽過有其他加拿大人亦被調查中,中方一貫歡迎外國遊客和公民到中國旅行經商,只要遵守中國法規就不用擔心。

