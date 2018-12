Millbrae兩住戶被偷郵包 警方發視頻追緝男女盜賊（視頻）

【KTSF】

聖誕假日季節是網上購物旺季,不少郵包放在家門前,令賊人有機可乘,中半島San Mateo警方公開偷郵包的疑犯片段,呼籲民眾提供線索。

兩宗偷郵包案發生在週一大約下午3時15分至3時半之間,位於Millbrae市的Broadway街400號路段和500號路段的住屋。

在其中一宗案件中,住戶監控視頻拍下的片段可見,一名穿著灰色連帽運動外套的女子,走向門前拿起兩份郵包,再將體積較大的郵包放下,拿起較小的郵包然後離開。

另一名同黨隨即走前,再把大郵包偷走,二人事後登上大約在2000年間出產的綠色Saturn wagon汽車逃走。

警方形容,二人為20至30歲白人男女,男疑犯案發時正抽著香煙,任何人對案件有線索,請與警方聯絡。

