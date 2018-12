【KTSF】

Kaiser醫院在加州的心理健康醫護人員的罷工行動仍進行中,勞資分歧持續,罷工事件導致人手短缺,院方將部分手術延期。

Kaiser醫院和工會之間的勞資分歧至今沒有緩和,週三罷工行動的地點在全加州擴大為14個,其中有7個在灣區。

儘管院方已有準備,但原本該上班的護士為展現團結也加入罷工,院方因人手短缺,將病患的手術改期。

Kaiser醫院對護士工會也加入罷工發表聲明,對於受罷工影響手術改期的病患致歉,並強調延後手術不會加錢。

工會稱,這次罷工的理由是抗議院方長期無法對精神健康病患提供足夠照顧,要求增加人手和服務,但院方則指,工會訴求要更高的薪資和福利,罷工行動預計在本週五結束。

