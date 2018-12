【KTSF 黃恩光報導】

2011年華裔禮品店老闆,64歲的Hong Ri Wu,在舊金山漁人碼頭槍殺兩名生意對手的案件,法官週三判被告80年至終身監禁。

法庭紀錄顯示,Wu於2011年槍殺兩名30歲生意競爭對手Feng Ping Ou及Qiong Han Chu,2014年被判終身監禁。

但2017年 加州上訴法庭一個由三人組成的法官小組,認為有證據顯示被告精神上缺乏受審能力,必須重新考慮被告的定罪,而經過蒐證之後,法庭週三最後仍判被告80年至終身監禁。

