【KTSF】

週四晚到週五凌晨有大型的雙子座流星雨,據報為今年最好的流星雨。

今次流星雨,峰值每小時會達到120顆流星,流星時速達每秒22英哩。

《聖荷西水星報》的報導指,最佳觀測時間是午夜之後,不需要天文望遠鏡,如果沒有雲層,抬頭看,天空的西南邊就能看到。

而流星雨峰值會在週五大約凌晨2點出現。

