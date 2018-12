當局提醒民眾提防免費試用產品廣告 以免因小失大（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

商業促進局(Better Business Bureau,簡稱BBB)每年接到上千件涉及免費試用產品的商業糾紛,提醒消費者不要因小失大。

很多人在網路或電視看到免費試用產品廣告,像是除皺霜或是補品、潔牙或是減肥產品,相信很多人都會心動,拿起電話或是按下滑鼠。

商業促進局發表一份調查,指這些免費試用產品的廣告誤導消費者,明明是免費試用,但消費者最後上了賊船,每個月持續交費,想要終止又非常麻煩。

根據統計,受害族群最多的是30到39歲的女性。

商業促進局指,這些產品都有明星代言,其實都是假的,這些網站經營的非常專業,但是隔天就不見,然後再換另一個網頁,作出同樣的詐欺行為,來躲避信用卡公司追回錢。

聯邦交易委員會(FTC)指,類似的商業糾紛投訴,從2015年增加了兩倍,過去十年來,消費者共損失了13億,由於很多都是空頭公司,在海外註冊,讓FTC很難追蹤。

FTC律師Colin Hector說:”免費的東西沒有甚麼不好,但是如果對方用這種方式,讓消費者上鉤成為會員,沒有同意下買產品,就是違法。”

商業促進局奧克蘭執行長Lori Wilson說:”很誘人又很大、又便宜又容易,你可以變瘦,你會變得更漂亮,如果我試這些產品,我的人生變得更棒,你知道,用你的腦袋想一想。”

要試用產品前,消費者可以對公司做些研究,看看其他消費者的評分,確定在指定時間內退還產品,以及經查察看信用卡帳單。

Wilson說:”我的建議是如果你真的很想試,儘管你的判斷告訴你不要,把網頁拍下來後保存起來,方便日後跟信用卡公司把錢拿回來。”

消費者可以上商業促進局及FTC的網站查詢更多詳情,保障自身權益。

