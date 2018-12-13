當局提醒民眾提防免費試用產品廣告 以免因小失大（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

商業促進局（Better Business Bureau，簡稱BBB）每年接到上千件涉及免費試用產品的商業糾紛，提醒消費者不要因小失大。

很多人在網路或電視看到免費試用產品廣告，像是除皺霜或是補品、潔牙或是減肥產品，相信很多人都會心動，拿起電話或是按下滑鼠。

商業促進局發表一份調查，指這些免費試用產品的廣告誤導消費者，明明是免費試用，但消費者最後上了賊船，每個月持續交費，想要終止又非常麻煩。

根據統計，受害族群最多的是30到39歲的女性。

商業促進局指，這些產品都有明星代言，其實都是假的，這些網站經營的非常專業，但是隔天就不見，然後再換另一個網頁，作出同樣的詐欺行為，來躲避信用卡公司追回錢。

聯邦交易委員會（FTC）指，類似的商業糾紛投訴，從2015年增加了兩倍，過去十年來，消費者共損失了13億，由於很多都是空頭公司，在海外註冊，讓FTC很難追蹤。

FTC律師Colin Hector說：”免費的東西沒有甚麼不好，但是如果對方用這種方式，讓消費者上鉤成為會員，沒有同意下買產品，就是違法。”

商業促進局奧克蘭執行長Lori Wilson說：”很誘人又很大、又便宜又容易，你可以變瘦，你會變得更漂亮，如果我試這些產品，我的人生變得更棒，你知道，用你的腦袋想一想。”

要試用產品前，消費者可以對公司做些研究，看看其他消費者的評分，確定在指定時間內退還產品，以及經查察看信用卡帳單。

Wilson說：”我的建議是如果你真的很想試，儘管你的判斷告訴你不要，把網頁拍下來後保存起來，方便日後跟信用卡公司把錢拿回來。”

消費者可以上商業促進局及FTC的網站查詢更多詳情，保障自身權益。

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