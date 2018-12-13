李孟賢逝世一周年對亞裔社區有什麼影響（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

已故舊金山市長李孟賢逝世一周年，他的離去，對亞裔社區有什麼影響呢？

李孟賢是舊金山史上首位華裔市長，生於移民家庭的李孟賢，在市府由低做起，最終成為市長。

社區青年中心行政主任溫靜婷（Sarah Wan）表示，自李孟賢2011年上任起，他已經致力協助社區，並鼓勵成立亞太裔聯盟，過去7年，一共額外為亞裔社區額外投放共1,500萬，支援各種欠缺經費的服務，亞太裔組織每年都有機會與李孟賢交流，講講各自的需求，連華埠大小的活動都會見到李孟賢的身影。

溫靜婷說：”過去一年不再是李市長，很多時我們要與新的市長建立新的合作關係，亦因為李市長本身是華僑，很了解，尤其是華人或亞裔在舊金山長大或生活會遇到什麼困難，換了另一個市長，當然會有不同，但我們作為亞太裔的聯盟，都很努力繼續與現在的市長及將來不同的政客可以合作。”

安老自助處行政總裁鍾月娟透露，李孟賢在位時，每一年會撥出約400萬給亞裔社區組織，但過去一年，負責制定預算的前市長麥法恩（Mark Farrell），並無為他們預留這筆錢。

鍾月娟說：”關誰事呢？市長麥法恩都說會繼續李市長的政策，即是說所有他的功績都支持，但到底我們要求與他見面去講預算時，他就沒有跟我們見面，如果我們說有無改變，真的，改變非常大，對我們的社區是好是不好，就一定不好，沒有那麼好。”

到市長布里德上任時，鍾月娟表示，布里德有重新撥款給亞裔社區機構，但撥款就少很多，但她見到布里德願意到華埠與社區見面，對於雙方的關係與交流，仍然抱有正面的期望。

華協中心行政主任方小龍牧師在華埠土生土長，見證華埠的轉變，亦與李孟賢識於微時，他表示，李孟賢逝世後，華協仍繼續李孟賢批准有關平園的重建計劃，一切都沒有改變，但對於華埠的前景仍有待觀察。

方小龍牧師說：”華埠的未來怎樣，我不知道，我會仔細觀望，我對於一些改變不太滿意，可能是對亞裔美國人不夠尊重，但我會觀望，看看新的政府施政如何，我認為失去李孟賢亦令我們失去很多，現在需要重新建立，確保市府的領袖支持華人社區。”

至於在市政方面，市參事佩斯金認為，市府的施政與發展方向與以前差不多，大多的部門首長仍然留任，相信暫時改動不大。

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