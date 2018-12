李孟賢逝世一周年對亞裔社區有什麼影響（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

已故舊金山市長李孟賢逝世一周年,他的離去,對亞裔社區有什麼影響呢?

李孟賢是舊金山史上首位華裔市長,生於移民家庭的李孟賢,在市府由低做起,最終成為市長。

社區青年中心行政主任溫靜婷(Sarah Wan)表示,自李孟賢2011年上任起,他已經致力協助社區,並鼓勵成立亞太裔聯盟,過去7年,一共額外為亞裔社區額外投放共1,500萬,支援各種欠缺經費的服務,亞太裔組織每年都有機會與李孟賢交流,講講各自的需求,連華埠大小的活動都會見到李孟賢的身影。

溫靜婷說:”過去一年不再是李市長,很多時我們要與新的市長建立新的合作關係,亦因為李市長本身是華僑,很了解,尤其是華人或亞裔在舊金山長大或生活會遇到什麼困難,換了另一個市長,當然會有不同,但我們作為亞太裔的聯盟,都很努力繼續與現在的市長及將來不同的政客可以合作。”

安老自助處行政總裁鍾月娟透露,李孟賢在位時,每一年會撥出約400萬給亞裔社區組織,但過去一年,負責制定預算的前市長麥法恩(Mark Farrell),並無為他們預留這筆錢。

鍾月娟說:”關誰事呢?市長麥法恩都說會繼續李市長的政策,即是說所有他的功績都支持,但到底我們要求與他見面去講預算時,他就沒有跟我們見面,如果我們說有無改變,真的,改變非常大,對我們的社區是好是不好,就一定不好,沒有那麼好。”

到市長布里德上任時,鍾月娟表示,布里德有重新撥款給亞裔社區機構,但撥款就少很多,但她見到布里德願意到華埠與社區見面,對於雙方的關係與交流,仍然抱有正面的期望。

華協中心行政主任方小龍牧師在華埠土生土長,見證華埠的轉變,亦與李孟賢識於微時,他表示,李孟賢逝世後,華協仍繼續李孟賢批准有關平園的重建計劃,一切都沒有改變,但對於華埠的前景仍有待觀察。

方小龍牧師說:”華埠的未來怎樣,我不知道,我會仔細觀望,我對於一些改變不太滿意,可能是對亞裔美國人不夠尊重,但我會觀望,看看新的政府施政如何,我認為失去李孟賢亦令我們失去很多,現在需要重新建立,確保市府的領袖支持華人社區。”

至於在市政方面,市參事佩斯金認為,市府的施政與發展方向與以前差不多,大多的部門首長仍然留任,相信暫時改動不大。

