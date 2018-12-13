舊金山市長李孟賢去世一周年 市府舉行紀念活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週三是已故舊金山市長李孟賢去世一周年的日子，市府官員早上參加在市府大樓舉行紀念活動。

紀念儀式就在市府大樓面的市長講台舉行，現任市長布里德表示，過去一年，市府都在繼續李孟賢未完成的工作，包括建可負擔房屋、安置無家可歸者等。

布里德說：”我們實踐他的遺願，繼續他的工作，履行他對舊金山居民的承諾，照常遵照他的工作模式去做。”

前舊金山市長布朗就指出，舊金山能有今天的發展，跟李孟賢的人品息息相關。

布朗說：”因為他真誠，凡事做好準備而且不自私，他為人真好。”

李孟賢的遺孀林進敏、母親、兩個女兒，以及親友分別從全美各地來舊金山參加週三的紀念活動。

李孟賢女兒Brianna Lee說：”我覺得這是美好的事，大家能在市府紀念他，因為在這個地方，多年來他傾注不少血、汗、淚，它象徵一切他所喜愛的，為本市工作，以及與各位服務市民的人共事。”

李孟賢去年12月12日因心臟病發突然離世，終年65歲。

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