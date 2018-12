舊金山市長李孟賢去世一周年 市府舉行紀念活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週三是已故舊金山市長李孟賢去世一周年的日子,市府官員早上參加在市府大樓舉行紀念活動。

紀念儀式就在市府大樓面的市長講台舉行,現任市長布里德表示,過去一年,市府都在繼續李孟賢未完成的工作,包括建可負擔房屋、安置無家可歸者等。

布里德說:”我們實踐他的遺願,繼續他的工作,履行他對舊金山居民的承諾,照常遵照他的工作模式去做。”

前舊金山市長布朗就指出,舊金山能有今天的發展,跟李孟賢的人品息息相關。

布朗說:”因為他真誠,凡事做好準備而且不自私,他為人真好。”

李孟賢的遺孀林進敏、母親、兩個女兒,以及親友分別從全美各地來舊金山參加週三的紀念活動。

李孟賢女兒Brianna Lee說:”我覺得這是美好的事,大家能在市府紀念他,因為在這個地方,多年來他傾注不少血、汗、淚,它象徵一切他所喜愛的,為本市工作,以及與各位服務市民的人共事。”

李孟賢去年12月12日因心臟病發突然離世,終年65歲。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。