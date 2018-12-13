舊金山市府買租管單位做永久可負擔房屋 與李孟賢有莫大關係（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府特別選週三宣布一個位於列治文區，由始至終都是李孟賢領導的可負擔置業計劃。

市府購入的16個單位，位於9街夾Clement街兩座相鄰的大廈，包括白色大廈全部14個散房單位，以及橙色大廈兩個單位，住客大多是華裔長者，李孟賢的媽媽、遺孀林進敏及兩個女兒等家人都有出席儀式。

李孟賢長女李應鈺（Tania Lee）說：”我想不出有比這裏更適合的事去紀念我的父親，這正是他擔任市長時，他關心及爭取的事，我知道爸爸不眠不休工作，他之所以拼命工作，是因為有一班好人與他共事。”

1980年，當時的廣東銀行因為要在Clay夾Montogomery這裏興建總部，因此逼遷了住在原址的租客，當年在亞洲法律聯會擔任律師的李孟賢，於是代表租客控告廣東銀行。

最初拒絕安置租客的廣東銀行最後願意和解，在9街夾Clement街這裏興建了白色這座散房大廈，並簽下了25年的租約。

兩年前，大廈的業主入稟申請不再將單位以可負擔模式出租，擔心租客再次流離失所，李孟賢於是與華協中心、後來收購廣東銀行的華美銀行合作，透過市府購買小地皮的計劃，用約800萬買了大廈。

現年99歲的余姑，40年前經歷這場逼遷，到現在仍然住在這座散房大廈中。

余姑說：”（你喜歡有那麼多人陪你一起住？）喜歡，個個都是好人，她最疼愛我，我在浴室跌倒暈倒，是她叫人來拉我。”

另一名住客關天香亦說：”我喜歡這裏交通方便，看病又方便，拿藥又方便，我拿藥就對面Walgreen。”

自2014年起，市府透過購買小物業計劃，已經成功保留大約200個租管單位，市府指，仍有13座大廈在接觸當中，涉及的單位有138個。

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