舊金山市府買租管單位做永久可負擔房屋 與李孟賢有莫大關係（視頻）

舊金山市府特別選週三宣布一個位於列治文區,由始至終都是李孟賢領導的可負擔置業計劃。

市府購入的16個單位,位於9街夾Clement街兩座相鄰的大廈,包括白色大廈全部14個散房單位,以及橙色大廈兩個單位,住客大多是華裔長者,李孟賢的媽媽、遺孀林進敏及兩個女兒等家人都有出席儀式。

李孟賢長女李應鈺(Tania Lee)說:”我想不出有比這裏更適合的事去紀念我的父親,這正是他擔任市長時,他關心及爭取的事,我知道爸爸不眠不休工作,他之所以拼命工作,是因為有一班好人與他共事。”

1980年,當時的廣東銀行因為要在Clay夾Montogomery這裏興建總部,因此逼遷了住在原址的租客,當年在亞洲法律聯會擔任律師的李孟賢,於是代表租客控告廣東銀行。

最初拒絕安置租客的廣東銀行最後願意和解,在9街夾Clement街這裏興建了白色這座散房大廈,並簽下了25年的租約。

兩年前,大廈的業主入稟申請不再將單位以可負擔模式出租,擔心租客再次流離失所,李孟賢於是與華協中心、後來收購廣東銀行的華美銀行合作,透過市府購買小地皮的計劃,用約800萬買了大廈。

現年99歲的余姑,40年前經歷這場逼遷,到現在仍然住在這座散房大廈中。

余姑說:”(你喜歡有那麼多人陪你一起住?)喜歡,個個都是好人,她最疼愛我,我在浴室跌倒暈倒,是她叫人來拉我。”

另一名住客關天香亦說:”我喜歡這裏交通方便,看病又方便,拿藥又方便,我拿藥就對面Walgreen。”

自2014年起,市府透過購買小物業計劃,已經成功保留大約200個租管單位,市府指,仍有13座大廈在接觸當中,涉及的單位有138個。

