全美數十間學校等地收到炸彈威嚇 估計是惡作劇

【KTSF】

全美數十間學校、大學和其他機構週四收到炸彈威嚇,包括位於舊金山的Fire Credit Union,當局估計事件是一場惡作劇。

紐約市警局稱,週四發出的炸彈威嚇電郵,目的是要製造混亂,催逼收件人寄出款項,其中有些電郵的標題是:”Think Twice”。

紐約市警局、佛州Palm Beach縣警局和愛達荷州Boise市警局都表示,沒有理由相信這些威嚇是可信的。

由於受到炸彈威嚇,有些學校決定提早下課,也有機構進行疏散,阿特蘭大附近一間法院也緊急疏散。

另外,舊金山的猶太社區中心則因為Fire Credit Union收到威嚇,也要進行疏散,猶太社區中心已證實並沒有直接收到威嚇。

