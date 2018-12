【KTSF】

位於Cupertino的蘋果公司,週四宣布將在德州Austin市投資10億美元,興建新辦公園區。

蘋果在Austin市已經有一個員工人數達6,200人的辦公園區,是Cupertino總部之外的最大分部。

即將興建的新園區,距離原有的園區不足一英里,佔地約133英畝,預計新園區投入使用後,蘋果會成為當地最大僱主。

CNN報導指,蘋果同時計劃未來3年,在西雅圖、聖地牙哥和Culver City興建新園區,各園區會聘請超過1,000名員工。

蘋果公司表示,將會在未來5年為國內帶來兩萬個工作職位。

