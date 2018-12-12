居民強烈反對金銀島立通行費 市參議會擱置提案

【KTSF 鄭麗娜報導】

舊金山市參議會計劃從2021年開始，在金銀島徵收通行費，以幫助公共交通，如果提議通過，人們每次進去或離開金銀島，需要支付3.5美元通行費 ，由於遭到居民強烈反對，市參議會決定暫時擱置該提案。

居住在金銀島的一位低收入女士說，因為生活費用太高，她從奧克蘭搬到金銀島，她在向市參事表達擔憂時，情緒激動，她說金銀島對於他們並非奢侈品，因為他們不得不住在這裡裏，他們負擔不起住在其他地方。

有舊金山市參事參加的金銀島流動管理局（TIMMA）週二舉行會議，討論是否設立金銀島通行費。

有反對者在週二的會議上發言，擔心這將把低收入居民趕走，和扼殺當地的生意命脈。

會議上也有人直接指責市議員金貞妍。

反對者Paris Hayes說：”金議員，你讓這項提議通過，這是你的恥辱。”

島上的居民認為，徵收通行費將影響島上的生意，並且送孩子上學也會變得困難。

由於民眾強烈反對，市參事暫時擱置該議案。

目前，金銀島正在建造新住房，在2035年前，這裡的人口將會從1,800人，增長到超過2萬人。

當局希望通過徵收通行費，來幫助支付新的渡輪服務和通往奧克蘭的公交線路，目地是鼓勵人們使用公共交通工具，減少高峰時段的車流。

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