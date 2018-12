居民強烈反對金銀島立通行費 市參議會擱置提案

【KTSF 鄭麗娜報導】

舊金山市參議會計劃從2021年開始,在金銀島徵收通行費,以幫助公共交通,如果提議通過,人們每次進去或離開金銀島,需要支付3.5美元通行費 ,由於遭到居民強烈反對,市參議會決定暫時擱置該提案。

居住在金銀島的一位低收入女士說,因為生活費用太高,她從奧克蘭搬到金銀島,她在向市參事表達擔憂時,情緒激動,她說金銀島對於他們並非奢侈品,因為他們不得不住在這裡裏,他們負擔不起住在其他地方。

有舊金山市參事參加的金銀島流動管理局(TIMMA)週二舉行會議,討論是否設立金銀島通行費。

有反對者在週二的會議上發言,擔心這將把低收入居民趕走,和扼殺當地的生意命脈。

會議上也有人直接指責市議員金貞妍。

反對者Paris Hayes說:”金議員,你讓這項提議通過,這是你的恥辱。”

島上的居民認為,徵收通行費將影響島上的生意,並且送孩子上學也會變得困難。

由於民眾強烈反對,市參事暫時擱置該議案。

目前,金銀島正在建造新住房,在2035年前,這裡的人口將會從1,800人,增長到超過2萬人。

當局希望通過徵收通行費,來幫助支付新的渡輪服務和通往奧克蘭的公交線路,目地是鼓勵人們使用公共交通工具,減少高峰時段的車流。

