賊人企圖潛入東灣中餐館打劫 被困煙囪兩天

【KTSF 黃恩光報導】

一個賊人爬進東灣San Lorenzo一家空置中餐館的煙囪,被困在裡面兩天,週三早上獲救。

事發地點是San Lorenzo市Bockman Road700號地段的Chef Kwon中餐館,大樓的業主表示,餐館正在轉手,目前是空置的。

930am, ACSO and @AlamedaCoFire responded to a vacant Chinese food restaurant on the 700 block of Bockman Rd. San Lorenzo. We located a trespasser(possible burglar) trapped in the grease vent on the roof. He had been there for about 2 days. Fire rescued him and he is in custody. pic.twitter.com/OfVN5e8oeV

— Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) December 12, 2018