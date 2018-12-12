舊金山婦人被車撞死 警發視頻追緝女司機（視頻）

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舊金山Nob Hill週三凌晨發生致命車禍，肇事司機駕車撞人後不顧而去，被撞的一名58歲婦人送院搶救後不治，警方中午發放一段視頻，追緝懷疑駕車撞人後不顧而去的女司機。

當局是於凌晨3時25分接獲車禍舉報，地點在Bush街夾Leavenworth街。

法醫處已證實死者是舊金山居民Teresita Collins，她送院搶救後傷重不治。

警方稱，撞死Collins的車輛是一輛深色汽車，司機在車禍後並沒有留在現場。

警方公開一段視頻，當中顯示一輛汽車停下，一名女司機下車步行到車後方，疑似回頭看剛才發生的事，但接著返回車中，駕車離開。

任何人如認出該名女司機或車輛，請立即與舊金山警方聯絡，匿名舉報熱線：(415) 575-4444，或傳短訊往TIP411，內文開首請輸入”SFPD”英文縮寫。

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