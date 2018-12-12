舊金山一天兩宗槍擊案 傷者包括6歲男童

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舊金山週二發生兩宗槍擊案，共有3人受傷送院，其中一名傷者是6歲男童。

第一宗槍擊案在Oakdale大街夾Baldwin Court發生，時間在下午3時左右。

警方稱，一名21歲男子和一名6歲男童當時身處一輛汽車中，一名司機駕車駛近他們的汽車，突然向他們開槍。

開槍的司機被指年約19至25歲，他犯案後立即駕車逃走，目前仍然在逃。

受傷的男子接著自行駕車到醫院，與男童一起求診。

兩名傷者是有親屬關係，目前傷勢穩定。

舊金山警方亦正在調查另一宗槍擊案，晚上9時半左右，一名31歲男子身負槍傷到醫院求診，其傷勢沒有性命危險。

當局暫時未知槍擊案在何處發生，其他細節仍在調查中。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡舊金山警局，電話：(415) 575-4444，或傳短訊往TIP411，內文開首請輸入”SFPD”英文縮寫。

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