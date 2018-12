舊金山通過議案紀念美國廢除排華法75周年（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

12月17日是美國廢除排華法75周年,舊金山市參事余鼎昂提案建議市府特別紀念這個日子,最終獲全體市參事一致通過。

華協中心行政主任方小龍牧師用歌聲傳達大家互相尊重和包容的訊息。

市參議會全體市參事都有出席週二的活動,表明全力支持余鼎昂的議案。

余鼎昂表示,議案的目的在於時常提醒大家,曾經有這樣一條歧視法例,令很多人很痛苦,不希望再重蹈覆轍。

州議員邱信福(David Chiu)指出,新一屆的州府議會擁有史上最多的亞裔議員,很難想像75年前,亞裔連在議會說話的機會都沒有。

邱信福說:”歷史會重覆,如果我們沒有一直記住,我們要團結一致說,不會重覆犯錯,讓我們一起去紀念廢除排華法75周年。”

肇慶總會館主席譚益才說:”我們中國人來到美國這個地方,我都希望這個地方是一個很和諧,很安樂的一個社會,我們不希望有種族歧視,希望美國這種精神能繼續延續下去。”

余鼎昂補充,他亦不斷移除排華法在市內留下的痕跡,包括近日將舊金山市立大學旁的Phlen Ave改成Frida Kahlo Way,希望下一代只記得好的人和事。

