華裔女郵差Mountain View送信時被住戶襲擊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一名華裔女郵差在Mountain View送信時,遭到一名收件人的攻擊。

蔣女士回憶遇襲擊的情況,仍餘悸猶存。

蔣女士說:”在我跟他解釋的時候,我回頭他就突然襲擊我,用手掐住我的脖子,就像軍人這樣扣住我的脖子,我當時就覺得呼吸不了,我就推開他,他又打我,打我這裡,臉,還有這裡,然後就把我推到地上,再打我,我又起來,他又打我連續三次。”

事發在本月1日下午1點20分左右,蔣女士送郵件到Mountain View市San Lucas Avenue 774號。

根據蔣女士描述,由於774號的信箱很小,她就把所有的信綁起來投進信箱,一本廣告雜誌無法放進信箱,所以就放在地上。

蔣女士離開後,住在774號的男子就跑出來,尾隨她,表達他對郵件投遞方式的不滿。

蔣女士要跟他解釋,對方就出手攻擊他,蔣女士跑到對面求救並報警,警察及救護車都來到現場,將蔣女士送到醫院。

涉嫌攻擊蔣女士的69歲白人男子當場被捕,被控使用致命武器(掐喉),被關到聖塔克拉拉縣監獄,目前已保釋在外。

記者週二前往出事的現場,涉嫌攻擊女郵差的男子並不在家,但是他90多歲的老母親告訴記者,自己年紀以大,不想淌這個渾水。

嫌犯的母親不願接受採訪,僅表示她聽到兩人在吵架,女郵差被推倒在地上,她對女郵差的態度也不滿。

不過記者詢問附近的鄰居,他們都說該男子很難相處,跟鄰居不和,因此經常引來警察,目前已經有多位鄰居願意替蔣女士做證。

不過經過這件意外後,蔣女士有了陰影。

蔣女士說:”休息了4天後,我試著看能不能去上班,我去上班上了一天以後,覺得不行,因為我開車發抖、頭痛又暈很緊張,怕有人跟蹤我。”

過去經常聽說郵差被狗攻擊,蔣女士說他很喜歡狗,投遞郵件時,鄰居跟狗都很喜歡她,但是收件人攻擊郵差卻十分罕見。

蔣女士說:”在這個區從來沒有過,這是第一次發生,所以我是覺得很驚嚇。”

蔣女士說,現在是郵遞旺季,郵務人員工作更多更累,一天送兩百個包裹,到晚上還在送郵件。

蔣女士說:”我就希望大家對我們好一點,其實我們工作負荷量真的很大,但我們還是基本上每個郵差都很有責任心,也許可能忙的時候,偶爾送錯一兩個住址,但我們都會幫你找回來,郵差這份工作其實真的很辛苦,希望大家用寬宏大量來對待我們。”

目前蔣女士服務的舊金山郵政總局會聘請律師打官司,郵局是聯邦機構,攻擊聯邦人員屬於重罪。

