華裔女郵差Mountain View送信時被住戶襲擊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一名華裔女郵差在Mountain View送信時，遭到一名收件人的攻擊。

蔣女士回憶遇襲擊的情況，仍餘悸猶存。

蔣女士說：”在我跟他解釋的時候，我回頭他就突然襲擊我，用手掐住我的脖子，就像軍人這樣扣住我的脖子，我當時就覺得呼吸不了，我就推開他，他又打我，打我這裡，臉，還有這裡，然後就把我推到地上，再打我，我又起來，他又打我連續三次。”

事發在本月1日下午1點20分左右，蔣女士送郵件到Mountain View市San Lucas Avenue 774號。

根據蔣女士描述，由於774號的信箱很小，她就把所有的信綁起來投進信箱，一本廣告雜誌無法放進信箱，所以就放在地上。

蔣女士離開後，住在774號的男子就跑出來，尾隨她，表達他對郵件投遞方式的不滿。

蔣女士要跟他解釋，對方就出手攻擊他，蔣女士跑到對面求救並報警，警察及救護車都來到現場，將蔣女士送到醫院。

涉嫌攻擊蔣女士的69歲白人男子當場被捕，被控使用致命武器（掐喉），被關到聖塔克拉拉縣監獄，目前已保釋在外。

記者週二前往出事的現場，涉嫌攻擊女郵差的男子並不在家，但是他90多歲的老母親告訴記者，自己年紀以大，不想淌這個渾水。

嫌犯的母親不願接受採訪，僅表示她聽到兩人在吵架，女郵差被推倒在地上，她對女郵差的態度也不滿。

不過記者詢問附近的鄰居，他們都說該男子很難相處，跟鄰居不和，因此經常引來警察，目前已經有多位鄰居願意替蔣女士做證。

不過經過這件意外後，蔣女士有了陰影。

蔣女士說：”休息了4天後，我試著看能不能去上班，我去上班上了一天以後，覺得不行，因為我開車發抖、頭痛又暈很緊張，怕有人跟蹤我。”

過去經常聽說郵差被狗攻擊，蔣女士說他很喜歡狗，投遞郵件時，鄰居跟狗都很喜歡她，但是收件人攻擊郵差卻十分罕見。

蔣女士說：”在這個區從來沒有過，這是第一次發生，所以我是覺得很驚嚇。”

蔣女士說，現在是郵遞旺季，郵務人員工作更多更累，一天送兩百個包裹，到晚上還在送郵件。

蔣女士說：”我就希望大家對我們好一點，其實我們工作負荷量真的很大，但我們還是基本上每個郵差都很有責任心，也許可能忙的時候，偶爾送錯一兩個住址，但我們都會幫你找回來，郵差這份工作其實真的很辛苦，希望大家用寬宏大量來對待我們。”

目前蔣女士服務的舊金山郵政總局會聘請律師打官司，郵局是聯邦機構，攻擊聯邦人員屬於重罪。

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