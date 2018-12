佩斯金提法案收緊房屋改建政策 減少租管住屋流失（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)和Rafael Mandelman提出立法收緊房屋改建政策,減少租管住屋流失。

佩斯金表示,最新的房屋評估報告指出,在舊金山每興建兩個可負擔住宅單位,就會有一間流失,原因是被業主改建,例如這幢本來有兩至三房的租管住宅,據稱被業主裝修改建成一幢高檔獨立屋,並以近6倍高的價錢出售。

佩斯金辦公室助理Lee Hepner說:”過去十幾年,超過4,000個可負擔及租管單位流失,原因包括非法拆卸、單位合併、改變用途、逼遷等,因此今次立法是想叫業主停止這些壞行為,我們必須保留現存的租管房屋,應對房屋短缺危機。”

他又表示,包括華埠在內,全市都有類似問題發生,因此佩斯金和Mandelman提出房屋保留及擴建修定案,希望阻止業主拆卸住屋單位和擴建大型住屋,以及加強執法,杜絕業主非法拆卸單位,提案獲得多個租客權益及社區團體支持。

舊金山住屋權益會Sarah Sherburn-Zimmer說:”在房屋短缺之下,必須停止將住屋單位變成豪宅。”

有關提案在週二的市參議會中提出,之後90日內將交由規劃委員會審議。

