佩斯金提法案收緊房屋改建政策 減少租管住屋流失（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）和Rafael Mandelman提出立法收緊房屋改建政策，減少租管住屋流失。

佩斯金表示，最新的房屋評估報告指出，在舊金山每興建兩個可負擔住宅單位，就會有一間流失，原因是被業主改建，例如這幢本來有兩至三房的租管住宅，據稱被業主裝修改建成一幢高檔獨立屋，並以近6倍高的價錢出售。

佩斯金辦公室助理Lee Hepner說：”過去十幾年，超過4,000個可負擔及租管單位流失，原因包括非法拆卸、單位合併、改變用途、逼遷等，因此今次立法是想叫業主停止這些壞行為，我們必須保留現存的租管房屋，應對房屋短缺危機。”

他又表示，包括華埠在內，全市都有類似問題發生，因此佩斯金和Mandelman提出房屋保留及擴建修定案，希望阻止業主拆卸住屋單位和擴建大型住屋，以及加強執法，杜絕業主非法拆卸單位，提案獲得多個租客權益及社區團體支持。

舊金山住屋權益會Sarah Sherburn-Zimmer說：”在房屋短缺之下，必須停止將住屋單位變成豪宅。”

有關提案在週二的市參議會中提出，之後90日內將交由規劃委員會審議。

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