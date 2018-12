中國媒體指康明凱涉危害中國安全活動

【i-CABLE】

加拿大前外交官康明凱在中國被扣留,中國內地《新京報》報道,他涉嫌從事危害中國國家安全活動,被北京市國家安全局依法審查。

在北京,中國外交部早前表示,康明凱現時所屬的非政府組織未在中國註冊,其活動已觸犯中國法律。加拿大總理杜魯多表示正跟進事件,會向康明凱的家人提供協助。

隸屬非政府組織國際危機組織的康明凱,星期一晚到訪北京時出事,《新京報》報道,他涉嫌從事危害中國國家安全的活動,被北京市國家安全局依法審查。

加拿大當局早前發聲明指,注意到有公民在中國被扣留,會盡一切能力確保其安全,總理杜魯多亦關注事件,正向中方了解。

在北京,外交部發言人被問到康明凱事件,稱未能就具體情況提供任何訊息,但其行為可能違法。

被問到今次事件是否中方報復華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕,陸慷稱中國相關部門會依法處理。

加拿大政府亦表示,暫時看不到兩件事有關係,但加拿大傳媒報道,政府考慮上調國民到中國的風險警示。

康明凱去年起在香港出任國際危機組織的東北亞高級顧問,組織網站顯示,康明凱曾出任加拿大駐北京、香港及聯合國的外交人員,他在個人專頁表示,曾負責杜魯多前年9月訪問香港的行程。

