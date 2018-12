【i-CABLE】

英國執政保守黨下議院議員以200百票對117票,否決對首相文翠珊的不信任動議,文翠珊可以留任黨魁及首相。

投票以不記名方式進行,否決動議後,保守黨員在一年內都不能再提出不信任動議,挑戰文翠珊的領導地位。

文翠珊在挫敗不信任動議後表示,目前首要任務是繼續做好脫歐工作及為國家建設更好的未來。

