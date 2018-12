湖南男童弒母後回校讀書遭反對

【i-CABLE】

湖南一名12歲男童,今個月初因為不滿媽媽管教太嚴,用菜刀將她殺害,但由於男童未滿14歲,根據中國內地法律,不用負刑責。男童的親戚打算送他返原本的學校繼續讀書,但鄰居及學校家長都反對,擔心男童再犯案。

湖南沅江一名12歲姓吳的男童,本月2日不滿媽媽用皮帶打他,阻止他吸煙,用菜刀砍了媽媽廿多刀後,和兩歲弟弟留在家裡伴屍,期間男童用媽媽的手機發微信向學校請假,直至翌日才由鄰居揭發案件。

就在案發之後不足十日,益陽市公安局及教育局指男童未達到負刑責的法定年齡,已經將他釋放,由親人接回家,他的家人正考慮將他送回原校上學,不過做法引來附近街坊和家長的反對。

有中國內地媒體披露更多男童的成長背景,指他的父母在兒子半歲時已外出打工,一年才回家一兩次,一直由爺爺嫲嫲負責照顧。

7歲那年,男童遇上車禍,被撞到流血不止和腦震盪,父母都沒有回來,直到兩年前,媽媽在生了第二胎後才開始留在家裡。

而隨著男童愈來愈大,性格變得愈來愈內向,除了偶然會逃學,亦經常因為沉迷玩手機和要錢買檳榔和煙,和媽媽吵架甚至動手。

男童的叔叔指,事後問過男童為甚麼要殺死媽媽,男童就指因為媽媽不好,當問他覺得自己殺人有沒有錯,他就指錯了,但是又指”我又沒殺別人”、”我殺的是我媽媽”,又反問”學校不可能不讓我上學吧?”

