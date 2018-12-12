湖南男童弒母後回校讀書遭反對

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湖南一名12歲男童，今個月初因為不滿媽媽管教太嚴，用菜刀將她殺害，但由於男童未滿14歲，根據中國內地法律，不用負刑責。男童的親戚打算送他返原本的學校繼續讀書，但鄰居及學校家長都反對，擔心男童再犯案。

湖南沅江一名12歲姓吳的男童，本月2日不滿媽媽用皮帶打他，阻止他吸煙，用菜刀砍了媽媽廿多刀後，和兩歲弟弟留在家裡伴屍，期間男童用媽媽的手機發微信向學校請假，直至翌日才由鄰居揭發案件。

就在案發之後不足十日，益陽市公安局及教育局指男童未達到負刑責的法定年齡，已經將他釋放，由親人接回家，他的家人正考慮將他送回原校上學，不過做法引來附近街坊和家長的反對。

有中國內地媒體披露更多男童的成長背景，指他的父母在兒子半歲時已外出打工，一年才回家一兩次，一直由爺爺嫲嫲負責照顧。

7歲那年，男童遇上車禍，被撞到流血不止和腦震盪，父母都沒有回來，直到兩年前，媽媽在生了第二胎後才開始留在家裡。

而隨著男童愈來愈大，性格變得愈來愈內向，除了偶然會逃學，亦經常因為沉迷玩手機和要錢買檳榔和煙，和媽媽吵架甚至動手。

男童的叔叔指，事後問過男童為甚麼要殺死媽媽，男童就指因為媽媽不好，當問他覺得自己殺人有沒有錯，他就指錯了，但是又指”我又沒殺別人”、”我殺的是我媽媽”，又反問”學校不可能不讓我上學吧？”

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