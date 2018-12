搵屋住專題：舊金山Hayes Valley長者公寓落成（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Hayes Valley有一棟全新的長者公寓落成,有57個可負擔租賃單位現正接受申請。

這個全新的公寓僅限62歲或以上的長者申請,公寓位於Hayes Valley Laguna街95號,就在舊金山LGBT中心的後面,距離Muni輕軌列車Van Ness站三個街口,走路一個街口就到Market街有很多Muni巴士站。

57個租賃單位包括從Studio開放式公寓到2房單位,其中1個一房單位和1個兩房單位,月租為1,056元和1,257元,提供給年收入在地區中位數四成的長者,申請人月收入最少要在2,112元和2,514元。

其餘55個單位則留給年收入在中位數五成的長者,包括28個Studio開放式公寓,26個一房單位和1個兩房單位,月租從1,000到1,270不等。

申請住戶年收入上限分兩種,1人住戶年收入不得超過41,080元和41,510元,2人家庭收入上限為46,920元和47,350元,3人家庭則是52,800元和53,300元。

持有Section 8(第八段)房屋補助券的長者都可以申請,當局會審查申請人的信用紀錄、租賃歷史和有沒有犯罪紀錄。

申請在本週五下午5點截止,抽籤時持有前舊金山重建局的推薦書會獲得第一優先。

11個單位會優先給持有租客安置書的申請人,22個單位會優先給住在市內第八區或住在該公寓大樓半英里範圍內的民眾,在舊金山居住和工作的申請人則有第四優先權。

57個單位全部抽籤完畢後,當局會將餘下的申請人放入有500個名額的等候名單中。

查詢申請詳情,請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HNfNTUA1

查詢中文網上申請資料,請瀏覽:https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W0P00000HNfNTUA1/apply-welcome/community-screening

下載中文網上申請表,請瀏覽:https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Rental%20Paper%20Applications/Chinese%20BMR%20Rent%20Short%20Form%20Paper%20App.pdf

