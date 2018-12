法國聖誕市集槍擊案3死13傷 當局續搜捕槍手

【i-CABLE】

法國斯特拉斯堡聖誕市集附近週二發生槍擊案,造成最少3人死亡、13人受傷,槍手仍然在逃,死者包括一名泰國籍男遊客。

當局指槍手是在監察名單內的懷疑激進分子,指他可能已逃到德國,另外亦扣留5人調查。

總部設於斯特拉斯堡的歐洲委員會,開會前為槍擊案死者默哀,警方天光後繼續封鎖聖誕市集部分區域,持槍戒備。

警方指,29歲疑犯謝里夫是當地居民,懷疑已逃到德國,又指他有刑事記錄,相信是極端主義分子,早前已列入監察名單內。

警員於槍擊發生前到過謝里夫住所,打算拘捕他,但他不在家,檢獲一批製造炸彈的物料。

事發在當地週二晚近8時,槍手在東部邊境城市斯特拉斯堡一個聖誕市集附近的保安區向人群開槍,與警員駁火,槍手手部受傷,乘搭的士離開現場。

當局指有目擊者稱,聽到槍手行兇前以阿拉伯語高呼”真主偉大”,正循恐襲方向調查,全國恐襲警戒提升至最高級別。

德國警方亦表示,疑犯前兩年在德國因為盜竊罪入獄,之後驅逐回法國,會與法國合作調查。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。