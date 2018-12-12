特朗普前私人律師科恩被判囚3年

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的前任私人律師科恩（Michael Cohen）承認8項聯邦重罪，涉及逃稅及違反選舉財務法，聯邦法官週三判處他監禁3年，明年3月收監。

紐約南區檢察官檢控科恩8項聯邦重罪，包括逃稅、向財務機構提供虛假聲明和違反競選財務法等，加上穆勒的通俄案調查中，科恩承認向國會作假證，法庭週三一同判刑3年。

除了監禁之外，科恩還要支付139萬元的逃稅款項，又因為違反競選財務法而要支付罰款50萬元，至於向國會說謊的罰款是5萬元。

在法庭宣判前，科恩要求輕判，他多次情緒激動，表示自己犯罪都是因為盲目效忠特朗普，任由特朗普”帶他走入黑暗”，又指特朗普掩飾自己的惡行。

雖然科恩在通俄案中表現合作，向穆勒團隊提供許多證據來頂證特朗普，穆勒團隊對量刑不表立場，但紐約南區的檢察官就立場強硬，指他遵從特朗普的指令行事，不能輕判，建議監禁3至5年。

科恩以前做特朗普私人律師，長期都替特朗普執拾爛攤子，也曾就通俄案公開捍衛特朗普，並抨擊穆勒。

但在過去一年，當局針對調查他的私人財務掌握不少證據，特朗普此時同他劃清界線，科恩於是改為與檢察官合作，交代特朗普涉嫌的競選違規行為，以及特朗普家族生意的運作，一般認為特朗普不會特赦他。

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