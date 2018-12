特朗普前私人律師科恩被判囚3年

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的前任私人律師科恩(Michael Cohen)承認8項聯邦重罪,涉及逃稅及違反選舉財務法,聯邦法官週三判處他監禁3年,明年3月收監。

紐約南區檢察官檢控科恩8項聯邦重罪,包括逃稅、向財務機構提供虛假聲明和違反競選財務法等,加上穆勒的通俄案調查中,科恩承認向國會作假證,法庭週三一同判刑3年。

除了監禁之外,科恩還要支付139萬元的逃稅款項,又因為違反競選財務法而要支付罰款50萬元,至於向國會說謊的罰款是5萬元。

在法庭宣判前,科恩要求輕判,他多次情緒激動,表示自己犯罪都是因為盲目效忠特朗普,任由特朗普”帶他走入黑暗”,又指特朗普掩飾自己的惡行。

雖然科恩在通俄案中表現合作,向穆勒團隊提供許多證據來頂證特朗普,穆勒團隊對量刑不表立場,但紐約南區的檢察官就立場強硬,指他遵從特朗普的指令行事,不能輕判,建議監禁3至5年。

科恩以前做特朗普私人律師,長期都替特朗普執拾爛攤子,也曾就通俄案公開捍衛特朗普,並抨擊穆勒。

但在過去一年,當局針對調查他的私人財務掌握不少證據,特朗普此時同他劃清界線,科恩於是改為與檢察官合作,交代特朗普涉嫌的競選違規行為,以及特朗普家族生意的運作,一般認為特朗普不會特赦他。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。