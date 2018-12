特朗普與民主黨領袖爭辯 如無圍牆撥款政府將停運

【KTSF】

特朗普總統週二在記者面前,公開與民主黨領袖爭辯,他多次威脅說,如果國會不通過興建美墨邊界圍牆的撥款,聯邦政府將會因經費未到位而停止運作。

特朗普週二在白宮,與參眾兩院民主黨領袖舒默及普洛西會面,由於多個聯邦機構的經費到12月21日將會結束,屆時這些機構將會因經費不足而暫時停擺。

在會面中,特朗普與普洛西爭辯,究竟是眾院還是參院令撥款方案不過關,而舒默則與特朗普爭拗,究竟聯邦政府停運,公眾將會把責任歸究給哪一方。

特朗普最後宣稱:”如果我們得不到想要的,不論是透過你、透過軍方、或透過任何你想形容的方式,我將會令政府停止運作,我會是停運政府的人。”

這場由電視轉播的會面,是民主黨在中期選舉中贏回眾院後,特朗普首度與民主黨人的正面交鋒。

普洛西在事後以”瘋狂”形容這次會面,她說她與舒默已逼使總統明言,如果政府停擺,”所有責任都在於他”。

舒默則指出,特朗普的脾氣,不會令他得到邊界圍牆,反會傷害很多人。

