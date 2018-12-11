特朗普與民主黨領袖爭辯 如無圍牆撥款政府將停運

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特朗普總統週二在記者面前，公開與民主黨領袖爭辯，他多次威脅說，如果國會不通過興建美墨邊界圍牆的撥款，聯邦政府將會因經費未到位而停止運作。

特朗普週二在白宮，與參眾兩院民主黨領袖舒默及普洛西會面，由於多個聯邦機構的經費到12月21日將會結束，屆時這些機構將會因經費不足而暫時停擺。

在會面中，特朗普與普洛西爭辯，究竟是眾院還是參院令撥款方案不過關，而舒默則與特朗普爭拗，究竟聯邦政府停運，公眾將會把責任歸究給哪一方。

特朗普最後宣稱：”如果我們得不到想要的，不論是透過你、透過軍方、或透過任何你想形容的方式，我將會令政府停止運作，我會是停運政府的人。”

這場由電視轉播的會面，是民主黨在中期選舉中贏回眾院後，特朗普首度與民主黨人的正面交鋒。

普洛西在事後以”瘋狂”形容這次會面，她說她與舒默已逼使總統明言，如果政府停擺，”所有責任都在於他”。

舒默則指出，特朗普的脾氣，不會令他得到邊界圍牆，反會傷害很多人。

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