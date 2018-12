【KTSF】

舊金山金融區週一下午發現可疑包裹,當局一度封閉一段Sansome街,導致附近大塞車。

警方消息指出,他們是在下午3時36分接報,指Sansome街300路段發現可疑包裹。

警方稍後把Sansome街300號路段關閉,並呼籲該路段建築物內的人留在室內躲避,所有行人也不得進入California和Sansome街,Muni和Golden Gate Transit巴士也要改道而行。

拆彈組人員在現場測試可疑包裹後,證實包裹安全,並在6時後重開Sansome街,但由於正值下班繁忙時間,附近一帶交通大受影響。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載