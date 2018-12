舊金山空置鋪位多 市長三管齊下推動商業進駐（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

在舊金山列治文區Clement街兩旁行人道,可以見到不少空出的鋪位,有部分鋪位更是丟空多年,這種情況在舊金山其他社區也很普遍,舊金山市長布里德週一宣布新政策三管齊下,希望可以鼓勵更多商業善用這些鋪位做生意。

市長布里德週一與第五區市參事浦慧理(Vallie Brown)宣布全市空鋪策略,準備以立法、新計畫和行政改革多方面著手,改善市內空鋪林立的情況,包括更有彈性處理在傳統零售空間提供飲食、降低市府審要求,以及放寬pop-up 臨時商店和活動的規則。

另外,市府將會撥款接近100萬用作小商業補助、資詢及法律援助,也會研究空置鋪位的原因。

試行計畫研究會集中在日落區、列治文區、Haight-Ashbury、Excelsior以及灣景區的空鋪。

市長表示,優先處理外圍地區是因為這些地區有較少的遊客,而店鋪空置率也較市中心高。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。