聯邦最高法院不受理家計會撥款上訴案

聯邦最高法院週一不受理南方兩個州對家計會撥款案的上訴,家計會取得重大勝利,但同類訴訟仍未了,而兩名保守派新任大法官的不同取態也引起關注。

本案不涉及聯邦撥款用作墮胎有關的服務,因為聯邦法例禁止這樣做,本案主要針對的是,一些類似家計會的機構,他們有提供墮胎服務,但就得到Medicaid撥款,向低收入婦女提供其他服務,包括癌症篩檢、產前檢查、避孕和超聲波等。

與訟的是堪薩斯及路易斯安那州,他們要中止給予家計會撥出Medicaid款項而被告上法庭。

聯邦法庭裁定兩州敗訴,兩州上訴到最高法院,由於5名保守派大法官中,剛履新的Brett Kavanaugh與,首席大法官John Roberts和另外4名開明派大法官聯手反對受理本案,顯示以Roberts為首的班底,在本法律年度會保持低調。

而今次Kavanaugh首次投票,也十分引人注意。

有分析指出,由於在聖路易市的聯邦上法院裁定阿肯色州可以不對家計會撥出Medicaid款項,因此最高法院未來仍要面對有關訴訟。

