聖荷西市府展示迷你屋 讓無家可歸者暫有棲身處（視頻）

聖荷西市府週一公開迷你屋(Tiny home)的樣品屋,提供給沒有房子住的打工仔一個暫時棲身之地。

聖荷西市府討論已久的迷你屋,週一正式公開亮相,這個迷你屋的正式名稱是Emergency Sleeping Cabin,顧名思義的就是讓沒有地方住的人有個緊急棲身之地。

迷你屋只有100平方英呎,裡頭就一張床、床頭櫃、一張長木頭椅,還有冷氣機,另外還有公共洗手間及廚房,一棟迷你屋造價6,500元。

聖荷西房屋發展局執行主任Jacky Morales-Ferrand說:”房屋發展的終極目標,就是居者有其屋,每一位透過Bridge Housing Community申請迷你屋的人,希望能更找到永久的棲身地。”

迷你屋的暫時安置地點,是在亞裔眾多的第四選區,因此有當地的居民對這項計畫表示反對,他們認為迷你屋無法解決聖荷西無家可歸的問題。

迷你屋的兩個地點是在101、 680公路交界的橋下,還有在靠近捷運站的Mabury Road,一位住在靠近Story Road的華裔居民表示,他擔心迷你屋會吸引更多複雜人士進駐,他也表示現在房價那麼高,真正在夾縫中求生存的是中產階級。

聖荷西市民吳奕廷說:”中產階級勞工階級,根本是買不起房子,房價越來越貴,那你蓋這種迷你屋,你來救這些無家可歸者,你蓋40間80間夠嗎?他給你一個夢想就是說,我們要終止無家可歸者,問題是實際一點,你甚麼時候可以終結對這些中產階級薪水高於貧窮線,然後又沒有很有錢申請貸款,可憐的是這些人,你的優先照顧應該是這些人,而不是弄這些東西做秀。”

第四選區市議員Lan Diep解釋,迷你屋是暫時的,相反的也有不少居民支持。

Diep說:”我有得到亞裔及非亞裔的抱怨,無家可歸者無所不在,他們不喜歡帳篷,不想跟犯罪有關聯,這方法能夠緩解問題,讓這些人有自己的地方,所以不會在社區亂走動。”

Diep這個星期四將對選區的居民舉行迷你屋說明會。

