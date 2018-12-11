聖荷西市府展示迷你屋 讓無家可歸者暫有棲身處（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市府週一公開迷你屋（Tiny home）的樣品屋，提供給沒有房子住的打工仔一個暫時棲身之地。

聖荷西市府討論已久的迷你屋，週一正式公開亮相，這個迷你屋的正式名稱是Emergency Sleeping Cabin，顧名思義的就是讓沒有地方住的人有個緊急棲身之地。

迷你屋只有100平方英呎，裡頭就一張床、床頭櫃、一張長木頭椅，還有冷氣機，另外還有公共洗手間及廚房，一棟迷你屋造價6,500元。

聖荷西房屋發展局執行主任Jacky Morales-Ferrand說：”房屋發展的終極目標，就是居者有其屋，每一位透過Bridge Housing Community申請迷你屋的人，希望能更找到永久的棲身地。”

迷你屋的暫時安置地點，是在亞裔眾多的第四選區，因此有當地的居民對這項計畫表示反對，他們認為迷你屋無法解決聖荷西無家可歸的問題。

迷你屋的兩個地點是在101、 680公路交界的橋下，還有在靠近捷運站的Mabury Road，一位住在靠近Story Road的華裔居民表示，他擔心迷你屋會吸引更多複雜人士進駐，他也表示現在房價那麼高，真正在夾縫中求生存的是中產階級。

聖荷西市民吳奕廷說：”中產階級勞工階級，根本是買不起房子，房價越來越貴，那你蓋這種迷你屋，你來救這些無家可歸者，你蓋40間80間夠嗎？他給你一個夢想就是說，我們要終止無家可歸者，問題是實際一點，你甚麼時候可以終結對這些中產階級薪水高於貧窮線，然後又沒有很有錢申請貸款，可憐的是這些人，你的優先照顧應該是這些人，而不是弄這些東西做秀。”

第四選區市議員Lan Diep解釋，迷你屋是暫時的，相反的也有不少居民支持。

Diep說：”我有得到亞裔及非亞裔的抱怨，無家可歸者無所不在，他們不喜歡帳篷，不想跟犯罪有關聯，這方法能夠緩解問題，讓這些人有自己的地方，所以不會在社區亂走動。”

Diep這個星期四將對選區的居民舉行迷你屋說明會。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。