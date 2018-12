【KTSF】

中半島紅木城一名企圖自殺的男子,週一早上涉嫌持廚房用的利刀衝向警員,被在場警員開槍擊中,送院搶救後不治。

涉案男子現年33歲,名叫Kyle Hart,他送往史丹福大學醫院後傷重不治。

現場位於Lincoln大街400號路段,警方是於早上8時47分一名女子接報,她說丈夫企圖用利器自殺,割傷喉嚨和手腕。

兩名警員到場後,在前園發現該名女子滿身鮮血,她接著帶警員到後園,途中碰上持利刀的Hart。

兩名警員立即喝令Hart把利刀放下,但Hart拒絕,反奔向警員,其中一名警員出動電擊槍,企圖制服他,但不成功,另一名警員接著向他開槍。

警方仍在調查本案。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載