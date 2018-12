【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥開腔回應,華為副董事長孟晚舟被指持有三本香港特區護照的事,她指孟晚舟在任何時候,都只有一本特區護照有效,其他都已註銷,而她手持舊護照入境加拿大,可能是因為護照內仍然有其他國家的有效簽證。林鄭月娥指今次破例澄清,是不想有人政治炒作,傷害香港利益。

孟晚舟被指同時持有三本香港特區護照,政府打破不評論的慣例,由特首林鄭月娥交代這個個別個案,指符合入境條例。

加拿大法庭首次公開孟晚舟的護照內頁,其中一本是2011年10月發出的特區護照,有效期至2021年,是她擁有的三本特區護照之中號碼最小,推算是最早發出的一本。

早前的法庭文件披露,美國相信孟晚舟會使用第二本特區護照過境加拿大,林鄭月娥稱可能是因為護照內仍然有其他國家的有效簽證。

至於之前《金融時報》的馬凱被拒入境,政府至今都沒解釋,是否雙重標準?林鄭月娥指馬凱的個案去到覆檢或上訴時,政府可能會向當事人交代被拒入境原因。