孟晚舟保釋聆訊未有結果 週二繼續

December 11, 2018 中國新聞, 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的保釋聆訊，週一在溫哥華法院續審理，由於仍未有結果，週二繼續。

孟晚舟向加拿大法庭表示，自己患有嚴重高血壓，每日都要服藥，拘押期間曾往醫院接受治療，加上因為睡眠窒息症，擔心健康問題，希望獲准保釋，強調會就引渡到美國的聆訊抗辯，不會潛逃。

孟晚舟的代表律師傳召兩間科技公司的負責人，指如果法院批准保釋申請，可以用電子儀器24小時監察孟晚舟，如有需要亦可拘捕她。

代表律師指，孟晚舟尊重法治、沒有案底，過去25年來努力工作，是社會上的典範，沒可能會違反法庭命令，放棄畢生經營的事業。

孟晚舟的丈夫亦提出，願意在家工作陪伴妻子，及以二人名下的物業和100萬加元現金作擔保，換取法庭批准保釋申請，如果孟晚舟獲准保釋，家人會申請逗留溫哥華，丈夫亦計劃視乎引渡聆訊長短，安排女兒到溫哥華讀書。

法官指引渡聆訊可能需時超過一年，質疑孟晚舟丈夫的簽證是否容許他留在加拿大那麼久，說如果她的丈夫留在當地陪伴妻子，最重要的責任是當她的社區監護人，保釋金額是次要。

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