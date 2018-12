孟晚舟保釋聆訊未有結果 週二繼續

【KTSF 張麗月報導】

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的保釋聆訊,週一在溫哥華法院續審理,由於仍未有結果,週二繼續。

孟晚舟向加拿大法庭表示,自己患有嚴重高血壓,每日都要服藥,拘押期間曾往醫院接受治療,加上因為睡眠窒息症,擔心健康問題,希望獲准保釋,強調會就引渡到美國的聆訊抗辯,不會潛逃。

孟晚舟的代表律師傳召兩間科技公司的負責人,指如果法院批准保釋申請,可以用電子儀器24小時監察孟晚舟,如有需要亦可拘捕她。

代表律師指,孟晚舟尊重法治、沒有案底,過去25年來努力工作,是社會上的典範,沒可能會違反法庭命令,放棄畢生經營的事業。

孟晚舟的丈夫亦提出,願意在家工作陪伴妻子,及以二人名下的物業和100萬加元現金作擔保,換取法庭批准保釋申請,如果孟晚舟獲准保釋,家人會申請逗留溫哥華,丈夫亦計劃視乎引渡聆訊長短,安排女兒到溫哥華讀書。

法官指引渡聆訊可能需時超過一年,質疑孟晚舟丈夫的簽證是否容許他留在加拿大那麼久,說如果她的丈夫留在當地陪伴妻子,最重要的責任是當她的社區監護人,保釋金額是次要。

