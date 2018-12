【KTSF】

有食品公司生產的早餐香腸由於被報含有金屬碎屑,聯邦農業部宣布回收。

CTI食品公司宣布回收超過29,000磅Jimmy Dean品牌的原味熟食香腸,該香腸由豬肉和火雞肉混合製成。

農業部的食品安全監督部門已經收到5名消費者的投訴,指稱香腸內含有金屬碎屑。

該批香腸有效日期至2019年1月31號,在包裝上的批次號碼為A6382168。

購買了該批早餐香腸的民眾,需要將其銷毀或退貨,消費者可以聯絡生產廠商諮詢。

