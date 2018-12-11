孟晚舟獲准交付1,000萬加幣保釋外出

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華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的保釋聆訊週三結束，法官准許孟晚舟交付1,000萬加幣（約750萬美元）保釋外出。

而在週三的保釋聆訊開始前，中方在北京扣查了一名前加拿大外交官，似是要報復孟晚舟12月1日在加拿大被捕一事.

經過3天的聆訊後，溫哥華法院一名法官准許孟晚舟交保1,000萬加幣外出候審，同時下令她足踝要繫上監察器，交出護照，候審期間必須留在溫哥華及市郊範圍，在晚上11時至清晨6時，必須身處她在溫哥華的住屋中，孟晚舟目前在溫哥華持有兩幢房產。

法官作出裁決後，法庭隨即傳來掌聲，溫哥華的華人社區有不少人現身法庭，對孟晚舟表示支持。

與此同時，加拿大公共安全部長Ralph Goodale證實，前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）在北京被扣查，加拿大當局稱正盡全力，確保他的安全。

康明凱曾在北京、香港和聯合國擔任外交官，他於週一晚前往北京時被扣查。

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