孟晚舟獲准交付1,000萬加幣保釋外出

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的保釋聆訊週三結束,法官准許孟晚舟交付1,000萬加幣(約750萬美元)保釋外出。

而在週三的保釋聆訊開始前,中方在北京扣查了一名前加拿大外交官,似是要報復孟晚舟12月1日在加拿大被捕一事.

經過3天的聆訊後,溫哥華法院一名法官准許孟晚舟交保1,000萬加幣外出候審,同時下令她足踝要繫上監察器,交出護照,候審期間必須留在溫哥華及市郊範圍,在晚上11時至清晨6時,必須身處她在溫哥華的住屋中,孟晚舟目前在溫哥華持有兩幢房產。

法官作出裁決後,法庭隨即傳來掌聲,溫哥華的華人社區有不少人現身法庭,對孟晚舟表示支持。

與此同時,加拿大公共安全部長Ralph Goodale證實,前加拿大外交官康明凱(Michael Kovrig)在北京被扣查,加拿大當局稱正盡全力,確保他的安全。

康明凱曾在北京、香港和聯合國擔任外交官,他於週一晚前往北京時被扣查。

