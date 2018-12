【KTSF】

東灣Dublin市的580公路週二下午發生致命車禍,兩輛大貨車在行車時相撞,其中一名司機傷重死亡。

當局於中午12時35分接獲車禍舉報,地點在Fallon路附近的580公路西行線。

兩輛大貨車事發時都是西行,其中一車企圖爬頭,但期間發生碰撞,後方的大貨車翻側在右路肩。

駕駛後方大貨車的32歲司機被壓著,當場不治,死者來自沙加緬度。

駕駛另一輛大貨車的司機在事發後把車停下,正配合調查。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載