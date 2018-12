福州法院判蘋果侵佔高通專利 頒令禁售數款iPhone

【i-CABLE】

華為事件已經發展數日,除了中國外交部發聲明和網絡上有些輿論外,中方好像暫時沒什麼大動作。明面上為了保持繼續談判,當然不可以有什麼大動作,不過近日福州市法院一個針對蘋果公司侵犯版權的裁決,就令人有不少聯想。

福州市中級人民法院裁定,蘋果公司侵佔美國晶片公司高通的專利,頒令禁止銷售和進口iPhone X和較早型號的手機。

中國媒體引述法院相關人士稱,裁決屬於專利禁制令範疇,只有一審,不可上訴,亦不會有二審,而且適用於全國範圍。

但記者在廣州市中心的一間官方蘋果店見到被禁售的手機,不但繼續出售,售貨員更指無收到任何下架的通知。

蘋果部分被禁的手機仍然有售,有知識產權的專家指,這款手機全國都有售,要過一陣子,禁令才可完全執行,但市民一於少理,說有售就會繼續用。

有經濟評論員認為,在中美貿易談判前作出這項判決,是中方的一個籌碼。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。