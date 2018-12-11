福州法院判蘋果侵佔高通專利 頒令禁售數款iPhone

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華為事件已經發展數日，除了中國外交部發聲明和網絡上有些輿論外，中方好像暫時沒什麼大動作。明面上為了保持繼續談判，當然不可以有什麼大動作，不過近日福州市法院一個針對蘋果公司侵犯版權的裁決，就令人有不少聯想。

福州市中級人民法院裁定，蘋果公司侵佔美國晶片公司高通的專利，頒令禁止銷售和進口iPhone X和較早型號的手機。

中國媒體引述法院相關人士稱，裁決屬於專利禁制令範疇，只有一審，不可上訴，亦不會有二審，而且適用於全國範圍。

但記者在廣州市中心的一間官方蘋果店見到被禁售的手機，不但繼續出售，售貨員更指無收到任何下架的通知。

蘋果部分被禁的手機仍然有售，有知識產權的專家指，這款手機全國都有售，要過一陣子，禁令才可完全執行，但市民一於少理，說有售就會繼續用。

有經濟評論員認為，在中美貿易談判前作出這項判決，是中方的一個籌碼。

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